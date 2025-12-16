General Óscar Arriola descartó filtración de información que evitó captura de Ciro Castillo Rojo

Esta mañana, durante un operativo en Comas, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, descartó de manera categórica que algún miembro de su institución haya filtrado información que al final evitó la captura de Ciro Castillo Rojo.

“Es el Ministerio Público el que conduce la investigación. Entonces sería paradójico que la misma policía, que trabajando de manera reservada pide la detención, ese mismo grupo que no tiene esa información, nadie, ni los comandos, podrían facilitar información”, dijo.

FUERA DEL PAÍS

Como se sabe, sobre el suspendido gobernador regional del Callao recae una medida de allanamiento y una orden de detención preliminar de 15 días por, presuntamente, liderar una organización criminal, denominada “Los socios del Callao”.

Asimismo, Arriola Delgado no descartó que el prófugo funcionario se encuentre fuera del país tras estar como no ha habido desde hace cuatro días en su residencia. Reiteró que, pese a estas especulaciones, la búsqueda a nivel nacional continúa.