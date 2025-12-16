Extorsionadores exigen S/ 10 mil de inscripción y S/ 10 mil mensuales a empresa de transporte en Ate

Los choferes de la empresa de transportes Carmen de la Punta, conocida como la línea 71A, decidieron no salir a laborar este lunes por tercer día consecutivo, tras recibir amenazas extorsivas.

Los choferes de la empresa de transportes Carmen de la Punta, conocida como la línea 71A, decidieron no salir a laborar este lunes por tercer día consecutivo, tras recibir amenazas extorsivas por parte de una organización criminal que se autodenomina “Los Malditos de la avenida Venezuela”. La paralización del servicio ha generado preocupación entre los trabajadores y usuarios que dependen de esta ruta.

Según los transportistas, las amenazas llegaron a través de mensajes en los que los delincuentes exigen el pago de 10 mil soles como inscripción y una cuota mensual del mismo monto, advirtiendo que, de no cumplir en un plazo de 24 horas, los choferes serían atacados durante sus recorridos. Ante este escenario, los conductores optaron por priorizar su seguridad y suspender sus actividades desde el último viernes.

Los choferes aseguran que manejar se ha convertido en una labor de alto riesgo, pues viven en constante estado de alerta ante la presencia de motocicletas sospechosas e incluso temen que algunos pasajeros puedan representar una amenaza. Afirman que el miedo se ha apoderado del gremio y que ya no pueden trabajar con tranquilidad, afectando directamente su sustento diario y el de sus familias.

NO DESCARTAN PROLONGAR PARALIZACIÓN

Si bien reconocen que existe presencia policial permanente en la cochera inicial ubicada en el distrito de Ate, los transportistas hacen un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad a lo largo de toda la ruta, que se extiende hasta el Callao. Hasta el momento, no se ha pronunciado la directiva de la empresa, mientras los choferes no descartan prolongar la paralización en los próximos días si no se garantizan condiciones mínimas de seguridad.