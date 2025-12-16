Asesinan a chofer en SJL: esposa de víctima niega que sea por venganza y denuncia amenazas previas

La policía señaló preliminarmente que el móvil estaría vinculado a una presunta venganza por hechos ocurridos en Venezuela hace una década.

Un violento crimen se registró a plena luz del día en San Juan de Lurigancho. Segundo González Peraza fue asesinado de al menos seis disparos cuando se encontraba dentro de su vehículo, junto a su esposa, a la altura de la estación Bayóvar. El ataque ocurrió frente a varios testigos y generó pánico entre los transeúntes de la zona.

Según las imágenes de videovigilancia, el sicario se acercó al auto plomo, intercambió breves palabras con el conductor y luego abrió fuego directamente contra él. Tras el ataque, el homicida huyó inicialmente en una miniván amarilla, pero al notar que era seguido por serenos motorizados, descendió del vehículo e intentó escapar por distintos medios, incluso a pie.

Durante su fuga, el criminal intentó apoderarse de un mototaxi y luego de un auto blanco; al no lograrlo, realizó disparos contra los conductores y contra el personal de serenazgo. Finalmente, vecinos y serenos lograron reducirlo hasta la llegada de la Policía Nacional, evitando que continúe su escape.

SICARIO CONFESÓ EL CRIMEN

El detenido fue identificado como Jhon Riveras Geiker, de 24 años, quien confesó el asesinato. La Policía señaló preliminarmente que el móvil estaría vinculado a una presunta venganza por hechos ocurridos en Venezuela hace una década; sin embargo, la esposa de la víctima negó esta versión y aseguró que ambos venían recibiendo amenazas por un conflicto económico previo. El caso continúa en investigación por parte de la Fiscalía.