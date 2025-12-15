George Clooney promete no besar más a actrices tras acuerdo con su esposa

El reconocido actor estadounidense George Clooney, de 64 años, ha decidido cerrar un capítulo en su carrera como galán de cine. Según el acuerdo al que llegó con su esposa, la abogada libanesa Amal Clooney, el actor ha decidido no besar más a actrices en sus futuras películas.

Clooney reveló este pacto en una reciente entrevista con el diario Daily Mail. En sus declaraciones, el actor explicó que la decisión surgió tras una conversación con su esposa, con quien contrajo matrimonio en 2014 y tiene mellizos.

El actor mencionó que su decisión está inspirada en el ejemplo del legendario Paul Newman, quien también optó por no participar en escenas románticas cuando alcanzó una edad avanzada. “He estado intentando seguir el mismo camino que Paul Newman — ‘Bueno, pues ya no voy a besar a ninguna chica más’”, comentó Clooney.

¿QUIERE ALEJARSE DEL CINE?

El actor, conocido por sus papeles en exitosas películas como O Brother, Where Art Thou? (2000) y Ocean’s Eleven (2001), así como por su papel en la famosa serie ER, no es ajeno a la idea de reducir su participación en filmes románticos.

En una entrevista anterior con el programa estadounidense 60 Minutes, Clooney ya había indicado que estaba listo para dejarle espacio a las nuevas generaciones de actores. “Mira, tengo 63 años. No estoy tratando de competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no voy a hacer más películas románticas”, declaró.

El actor también ha tenido éxito en su carrera como director, con cintas como Good Night and Good Luck (2005), que le valieron reconocimiento tanto en el cine independiente como en la industria de Hollywood.