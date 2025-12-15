Minsa declara alerta epidemiológica nacional ante posible ingreso de influenza A H3N2 al Perú

La medida busca reforzar la vigilancia sanitaria frente al aumento de viajes y aglomeraciones por las fiestas de fin de año.

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró una alerta epidemiológica a nivel nacional como medida preventiva ante el riesgo de ingreso y propagación de la influenza A H3N2 subclado K y el sarampión. La decisión se da en un contexto marcado por el incremento de viajes internacionales, la movilización interna y las aglomeraciones propias de las celebraciones de fin de año, factores que elevan la probabilidad de transmisión de enfermedades respiratorias.

Según informó la entidad mediante un comunicado oficial, la alerta tiene como objetivo fortalecer la vigilancia epidemiológica, así como las acciones de prevención, control y respuesta sanitaria en todos los establecimientos de salud públicos y privados del país. La disposición contempla intervenciones específicas en áreas como vigilancia epidemiológica, laboratorio, inmunizaciones, comunicación, promoción de la salud y operaciones sanitarias.

El Minsa exhortó a la población a mantener actualizado su esquema de vacunación, especialmente contra el sarampión, además de adoptar medidas de prevención frente a infecciones respiratorias, como el uso de mascarilla en casos de síntomas, el lavado frecuente de manos y acudir oportunamente a un centro de salud ante cualquier señal de alerta.

ALERTA POR FLUJO DE VIAJEROS

Días atrás, el ministerio precisó que el riesgo de brotes de la influenza A H3N2 subclado K en el Perú es considerado de “leve a moderado”, ya que este subclado aún no ha sido identificado en Sudamérica. No obstante, ante el flujo de viajeros durante esta temporada, se han activado protocolos de vigilancia para detectar posibles casos importados, recordando además que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no existe evidencia de que este subclado presente mayor gravedad clínica.