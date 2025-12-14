Jueces resaltan trabajo del periodismo de investigación para develar casos sobre corrupción

La importancia del periodismo de investigación, el cual ha permitido develar casos de corrupción, fue destacada por magistrados que participaron en la jornada de capacitación “Cobertura periodística del proceso penal: Ética, rigor y uso correcto de términos jurídicos”, organizada por el Poder Judicial.



Esta actividad académica, realizada a través de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional de la institución, fue llevada a cabo en el marco del 11 Aniversario de Justicia TV, la plataforma televisiva de este poder del Estado.



En la jornada, que fue inaugurada por el magistrado supremo Carlos Calderón Puertas, en representación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, también participó el juez Juan Carlos Checkley Soria, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.



Asimismo, estuvieron presentes los jueces especializados Carlos Zavaleta Grández, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), y Richard Concepción Carhuancho, del primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional.

IMPORTANCIA REMARCADA



“El periodismo de investigación ha sido siempre fundamental para el develamiento de muchos casos de corrupción o que han puesto en jaque al sistema”, sostuvo Concepción Carhuancho, quien expuso el tema: “La investigación preparatoria: etapa clave del proceso penal”.



Checkley Soria también destacó el trabajo del periodismo de investigación en casos de importancia que involucran, incluso, a personajes ‘aforados’ (que cuentan con prerrogativas de antejuicio por ser altos funcionarios del Estado).



“He visto casos de periodistas que han sido mejores investigadores que los operadores a cargo de los casos y hacen bien su trabajo”, señaló el magistrado en su ponencia: “Investigación, decisiones judiciales y medios de información”.



Calderón Puertas, quien inauguró el certamen, remarcó la importancia de que los medios de comunicación informen con transparencia y, de ser el caso, cuestionen también la labor de las y los operadores de justicia, pero con los términos correctos.



“Pregunten y nosotros les informaremos todo con transparencia porque cuando no existe esta pareciera que hay un velo, que se está ocultado algo malo”, señaló el magistrado.

TÉCNICA Y NO POLÍTICA



En otro momento de su exposición, Concepción Carhuancho sostuvo que la propuesta de Ley que busca penalizar la divulgación de información considerada “sensible” debe ser evaluada de manera técnica y no política.



“Vivimos en una sociedad democrática en donde la libertad de prensa, que puede tener virtudes o excesos, resulta necesaria y es la regla de juego a la que nos sometemos todos”, señaló.



Agregó, además, que las libertades de expresión, información y opinión constituyen las principales conquistas de toda la sociedad en el mundo y son las columnas vertebrales del sistema, por lo que reiteró que todo proyecto de Ley en tal sentido debe evaluarse técnicamente.



En tanto, Calderón Puertas resaltó también el trabajo del periodismo judicial e institucional, el cual, dijo, permite dar luces no solo del trabajo técnico que se realiza al interior del Poder Judicial, sino también informar de manera correcta sobre los términos jurídicos.



“Tenemos que comunicar con el correcto uso de los términos, pues no podemos confundir a un fiscal con un juez, quienes cumplen labores distintas, de la misma manera debemos explicar el porqué de las decisiones que se toman”, anotó.



A su turno, Zavaleta Grández expresó su satisfacción por la realización de estas capacitaciones a periodistas que permiten conocer el trabajo que realizan juezas y jueces, de manera especial el que se desarrolla en las unidades de flagrancia.



“Este es el mejor escenario para conocer el trabajo del Poder Judicial, así como, los avances de las unidades de flagrancia, el cual es liderado por Janet Tello Gilardi”, anotó el consejero, quien es representante alterno de la institución en el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva.