¡Atención! HOY es el último día para elegir local de votación para Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recuerda que hoy, domingo 14 de diciembre, vence el plazo para que los electores seleccionen hasta tres locales de votación cercanos a su domicilio para las Elecciones Generales 2026.

La elección se realiza a través de la plataforma digital "Elige tu local de votación", disponible en los idiomas español, quechua y aymara. Hasta la fecha, 2.5 millones de peruanos ya utilizaron el aplicativo, según informó el organismo electoral.

Modalidades de acceso

La plataforma, accesible vía web para computadoras o dispositivos móviles, permite a los ciudadanos elegir entre 8,455 locales habilitados a nivel nacional, siempre sea dentro del distrito que figura en su DNI.

Pasos a seguir

Para verificar su identidad, los usuarios pueden responder tres preguntas personales o, en la versión móvil, utilizar reconocimiento facial o subir una foto de su documento. También pueden indicar si presentan alguna discapacidad para recibir atención preferencial.

Tras confirmar su correo electrónico, el elector puede seleccionar y ordenar por preferencia sus tres opciones de local. El sistema permite hasta tres intentos adicionales para modificar la elección después del primer registro.

Asignación automática

Quienes no utilicen la plataforma para elegir su local de votación recibirán una asignación automática por parte de la ONPE en marzo de 2026. El organismo garantiza la seguridad de los datos bajo la Ley de Protección de Datos Personales.