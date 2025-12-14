Un muerto y dos heridos deja balacera en Villa El Salvador: víctimas participaban de una pollada

Según primeras informaciones, una persona murió y otras dos resultaron heridas de consideración, luego que sujetos dispararan contra una casa en Villa El Salvador (VES), donde se realizaba una pollada.

Testigos señalaron que dos personas llegaron a bordo de una motocicleta hasta la casa, ubicada en el asentamiento humano Balcones de Villa y realizaron varios disparos al inmueble de dos pisos.

PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS

El sujeto fallecido fue identificado como Jorge Q., de 33 años, quien estaba en el lugar con su esposa. Los heridos, cuyas identidades se mantienen en reserva, son atendidos en un nosocomio cercano.

Los agentes policiales no descartan que este suceso sea por un presunto ajuste de cuentas. Los vecinos manifestaron estar muy preocupados, pues casos de balacera son comunes en la zona.