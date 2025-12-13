Joran van der Sloot fue hallado colgado de una tira al interior de su celda en Challapalca

El interno habría intentado quitarse la vida con una tira de colcha. Fue auxiliado de inmediato y su estado de salud es estable, informó el INPE.

Joran van der Sloot habría intentado quitarse la vida la mañana de este sábado 13 de diciembre al interior de su celda en el Establecimiento Penitenciario de Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata, región Tacna. El hecho ocurrió alrededor de las 9:50 a. m., cuando personal del penal realizaba la entrega del desayuno y advirtió una situación anómala en el pabellón 1.

De acuerdo con información preliminar, el interno de nacionalidad holandesa fue encontrado cerca de una tira de colcha que habría sido utilizada de manera improvisada. Agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intervinieron de inmediato para auxiliarlo y activar los protocolos de emergencia, logrando estabilizarlo tras el incidente.

Horas después, el INPE confirmó el suceso mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que precisó que el estado de salud de van der Sloot es estable. No obstante, la institución no brindó mayores detalles sobre las circunstancias exactas que rodearon el presunto intento de suicidio ni sobre las evaluaciones médicas y psicológicas posteriores.

CONDENA DE 28 AÑOS

Joran van der Sloot cumple una condena de 28 años de prisión por el delito de feminicidio en agravio de Stephany Flores, joven peruana asesinada en 2012. Al cierre de esta nota, el INPE señaló que continúa reforzando las medidas de seguridad y control al interior de los centros penitenciarios, mientras se evalúa lo ocurrido en el penal de Challapalca.