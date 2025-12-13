Decomisan cerca de cinco toneladas de pirotécnicos ilegales en vivienda de VMT

Personal de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), junto a efectivos de la Dirección de Robo de Vehículos (Dirove) de la PNP, incautaron aproximadamente cinco toneladas de productos pirotécnicos almacenados ilegalmente.

El operativo, enmarcado en el plan "Navidad Segura", se realizó en un inmueble de la avenida Ramiro Merino, en el distrito de Villa María del Triunfo, que funcionaba como centro de acopio clandestino.

Material peligroso y detención

Tras labores de inteligencia, se halló alrededor de 250 cajas con artefactos pirotécnicos de alta peligrosidad, muchos de procedencia importada y sin autorización. El material, compuesto en gran parte por artefactos tipo "basuca", tenía un valor estimado de 200 mil soles en el mercado ilegal y estaba almacenado en el predio que funcionaba como licorería.

Como resultado del operativo, se logró la detención de una persona que estaba a cargo del almacenamiento ilegal. El intervenido fue puesto a disposición de las autoridades para la investigación por el presunto delito de peligro común. Las autoridades no descartan que el material estuviera destinado a la venta informal en distintos puntos de la capital.

Premier presente y más operativos

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se presentó en el lugar para supervisar personalmente las labores de decomiso, lo que resaltó la importancia que el Ejecutivo otorga a estas acciones preventivas. El plan "Navidad Segura" contempla más operativos a nivel nacional para reducir riesgos asociados al uso y comercio ilegal de pirotécnicos en fiestas de fin de año.