Polémica en San Marcos: realizan show con strippers durante celebración estudiantil

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fue escenario de un controversial hecho el viernes 12 de diciembre, cuando se realizó un show de strippers en la Plaza Fray Tomás de San Martín, ubicada frente a las oficinas del rectorado.

El acto, difundido mediante un video en la red social X, formó parte de las actividades por el 60° aniversario de la Facultad de Ingeniería Industrial, donde un numeroso grupo de estudiantes interactuó con los artistas.

Rechaza hechos y anuncia sanciones

Frente a la controversia generada por gremios estudiantiles que denunciaron el hecho, la UNMSM emitió un comunicado expresando su "firme rechazo e indignación". La institución aclaró que la autorización otorgada era únicamente para una conmemoración académica e institucional, por lo que la inclusión del espectáculo constituyó "una grave desviación del propósito aprobado".

Como medida inmediata, la universidad anunció la suspensión total de todas las verbenas, fiestas y actividades recreativas dentro de su campus hasta nuevo aviso. Asimismo, se realizará una investigación para identificar a los organizadores del evento, quienes se enfrentarán a sanciones administrativas severas, que podrían incluir la expulsión de la institución.

UNMSM se declara en emergencia

Cabe resaltar, que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos viene atravesando una situación crítica debido a recortes presupuestales superiores a los S/ 100 millones, lo que ha generado que se declare en emergencia tras advertir que los recortes amenazan la continuidad de sus programas académicos, actividades de investigación y proyectos de extensión.