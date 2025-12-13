Joven es asesinado a balazos dentro de mercado en Ventanilla

Continúan los crímenes. Un joven fue asesinado a balazos dentro del mercado "Fe y Esperanza 1ro de Mayo", ubicado en la zona de Pachacútec, distrito de Ventanilla, en la Provincia Constitucional del Callao.

Según informó RPP Noticias, testigos contaron que la víctima se encontraba comprando cuando fue interceptada por un sujeto armado que le disparó en múltiples ocasiones. Herido de gravedad, fue trasladado al Hospital de Ventanilla, pero falleció durante el trayecto.

Agentes de la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú acordonaron la zona y los peritos forenses recolectaron al menos ocho casquillos de bala en la escena del crimen. Fuentes policiales identificaron a la víctima como José Teodosio Martel, de 25 años de edad.

Investigación en curso y reclamo vecinal

Las primeras investigaciones apuntan a un presunto ajuste de cuentas, aunque familiares y allegados del joven negaron que tuviera enemigos o conflictos conocidos. Vecinos de la zona, alarmados por este homicidio que se suma a otros ocurridos durante el estado de emergencia en Lima y Callao.

Los residentes exigen a las autoridades un reforzamiento inmediato del patrullaje integrado en Ventanilla. Solicitan la presencia permanente de efectivos de la Policía Nacional, Serenazgo y las Fuerzas Armadas.