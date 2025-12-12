Mototaxistas de San Juan de Lurigancho anuncian marcha por ola de extorsiones

Los mototaxistas de San Juan de Lurigancho anunciaron una movilización para este 22 de diciembre como respuesta a la escalada de extorsiones y ataques armados que afectan a decenas de asociaciones del distrito. El gremio denuncia que las amenazas se han vuelto constantes y que los trabajadores se encuentran expuestos a atentados sin una protección efectiva por parte de las autoridades, pese a haber realizado denuncias formales.

Según los dirigentes del sector, la problemática se concentra con mayor intensidad en zonas como Sarita Colonia, donde se han registrado balaceras reiteradas contra asociaciones de mototaxistas en los últimos meses. Mario Arce, representante nacional del gremio, sostiene que los conductores operan bajo un clima de miedo permanente y que, pese a entregar información clave a la Policía Nacional del Perú, no se perciben avances concretos en las investigaciones ni en la prevención de nuevos ataques.

Extorsiones múltiples y temor constante en el distrito más poblado del país

El gremio advierte que la dinámica delictiva ha cambiado, con la aparición de cinco o más bandas que operan de manera paralela y exigen pagos a los trabajadores. De acuerdo con los testimonios recogidos, las amenazas provienen incluso de números internacionales y suelen materializarse rápidamente en hechos violentos. Esta situación ha llevado a que los mototaxistas mantengan un estado de alerta constante ante posibles represalias.

A nivel distrital, se estima que existen alrededor de 160 asociaciones de mototaxis, de las cuales cerca del 80% estaría pagando cupos para evitar ataques. El gremio cuestiona la limitada presencia policial, la falta de seguimiento a las denuncias y la ausencia de una estrategia integral desde el municipio. Entre sus demandas figuran mayor patrullaje, uso de tecnología para rastrear llamadas y cuentas usadas para extorsión, así como una respuesta articulada entre Policía, Fiscalía y autoridades locales.