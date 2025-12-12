ATU lanza campaña “Movilízate Seguro” para promover el uso de taxis formales en fiestas de fin de año

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó la campaña “Movilízate Seguro”, iniciativa que busca fomentar el uso de taxis formales durante las celebraciones de fin de año, una época en la que aumentan los desplazamientos y los riesgos para los usuarios.

Pavel Flores, vocero de la ATU, explicó que una forma sencilla de identificar a los taxis autorizados es el color amarillo obligatorio en las unidades, una exigencia que rige desde hace varios meses para diferenciar a los vehículos formales de los informales.

El representante también destacó la importancia del SOAT para taxi, un seguro especial con mayor cobertura. “El SOAT de taxi tiene la mayor cobertura, porque el conductor no solo se traslada a sí mismo, sino también a otras personas y presta un servicio continuo. Aunque cuesta un poco más, la protección es mucho mayor”, señaló.

Flores recordó que todo conductor de taxi formal debe estar registrado en la ATU, contar con su autorización, credencial y habilitación, trámites que pueden realizarse de manera virtual. Indicó que el costo asciende 3.60 soles y que el proceso es rápido. “No hay excusa para no ser formal. El trámite es simple”, afirmó.

FORMALIDAD Y SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS

Finalmente, la ATU hizo un llamado a la población para optar únicamente por taxis formales que garanticen seguridad y cobertura ante cualquier eventualidad. Actualmente, existen 88 mil vehículos habilitados en Lima y Callao para brindar el servicio de taxi bajo normativa vigente. “La formalidad implica seguridad”, sentenció Flores.