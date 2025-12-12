SJL: encuentran presunta granada y papelógrafos con escritos en exteriores del penal Castro Castro

Agentes de seguridad del penal Castro Castro, ubicado en San Juan de Lurigancho (SJL) hallaron un presunto explosivo en los exteriores del presidio. El objeto estaba envuelto con cinta de embalaje y acompañado de dos papelógrafos con mensajes escritos.

En un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), señaló que inmediatamente se dio aviso a la Policía Nacional y a especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), quienes acudieron al lugar para evaluar la situación.

LUCHA CONTRA LA EXTORSIÓN

Asimismo, en el documento la institución rechazó cualquier intento de intimidación que pretenda frenar su labor de seguridad en los distintos penales del país. La emergencia, registrada en horas de la mañana, pudo ser controlada por las autoridades.

“Estos actos buscan amedrentar la lucha contra la extorsión desde los establecimientos penitenciarios”, señaló la institución en su pronunciamiento, destacando que viene combatiendo a las bandas criminales que operan desde las cárceles.