General Óscar Arriola sobre agentes detenidos por presunta coima: Se trata de un hecho aislado

En entrevista con RPP, el Comandante General de la Policía Nacional, Óscar Arriola, volvió a referirse sobre los seis integrantes de la División de Robos, quienes habrían pedido 30 mil soles a un intervenido y haber recibido 15 mil para favorecerlo en una diligencia.

“Serán investigados de manera célere y, de comprobarse su responsabilidad, serán separados definitivamente de la institución, tolerancia cero a la corrupción (…) nosotros investigamos, detectamos, intervenimos, detenemos y lo ponemos a disposición de la justicia”, manifestó.

HECHO AISLADO

Asimismo, Arriola Delgado descartó de forma categórica que los superiores de estos efectivos estén involucrados en este presunto caso de corrupción, aseguró que se trata de un hecho aislado y que no existió una cadena de mando que permitiera esta conducta.

“Hemos hecho un análisis, una evaluación sobre la responsabilidad de que exista una cadena de mando en el accionar, si hay una permisión o un o una falta de control. Y a prima fase tenemos de que es un acto aislado, que no pasa por los registros de la división”, agregó.