Treinta personas con discapacidad culminan programa de formación para emprendedores en EsSalud

Con un emotivo cierre de año académico, treinta personas con discapacidad culminaron su formación en el programa “Inclusión Pro”, una iniciativa conjunta del Seguro Social de Salud (EsSalud) y Centrum - Escuela para los Buenos Negocios de la Pontifica Universidad Católica (PUCP). Los participantes, de entre 18 y 65 años, recibieron herramientas clave para mejorar su perfil laboral y desarrollar emprendimientos sostenibles.

La ceremonia de graduación, que se desarrolló en la sede central de EsSalud, se realizó en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre. Durante el evento se destacó el compromiso de la institución por promover la inclusión, brindar formación especializada y generar oportunidades de desarrollo para los participantes.

Los graduados pertenecen a los Centros de Rehabilitación Profesional y Social (CERP) y Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional y Social de EsSalud. En el desarrollo del programa, reforzaron sus habilidades para hacer sostenibles sus proyectos, gestionar microempresas y mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.

El presidente ejecutivo de EsSalud, doctor Segundo Acho Mego, felicitó a los participantes y resaltó su esfuerzo. “Cada uno de ustedes es testimonio de que la discapacidad no es una barrera cuando existen oportunidades, acompañamiento y convicción para salir adelante”, afirmó.

“A nuestros graduados quiero decirles algo muy claro: este logro les pertenece. Ustedes han demostrado constancia, disciplina y una enorme fortaleza personal. Hoy no solo reciben un certificado, hoy consolidan una herramienta para su independencia, su desarrollo familiar y su participación en la sociedad”, añadió el titular de EsSalud.

En la ceremonia, también estuvieron presentes César Romero Osorio, gerente central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad, de EsSalud; y Exequiel Alejandro Albeiro, representante de Centrum PUCP.

Historia de resiliencia

Desde los nueve años, Magalli Ángeles, quien padece de paraparesia espástica, ha luchado no solo contra una enfermedad progresiva que afecta la fuerza y movilidad de sus piernas, también contra la indiferencia. EsSalud ya la había apoyado anteriormente al conseguirle un puesto de trabajo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; hoy la acompaña en una nueva etapa de preparación para su futuro.

"Tengo una discapacidad degenerativa y, en algún momento, quiero poner un negocio de manualidades. Me gusta pintar, podría dedicarme a las artesanías. El curso que hemos llevado es un gran respaldo: nos enseñaron a crear una empresa, contabilidad, llevar nuestras cuentas, cuándo invertir y saber cuánto vamos a ganar. Es muy completo”, comenta Magalli con una sonrisa.

“Muchos no sabíamos nada de computación y ahora nos sentimos preparados. Nos han dado muchos tips. Estamos actualizados y listos para salir adelante por nuestros propios medios", agregó mientras se apoyaba en un andador para movilizarse.

Presentes en ferias

Varios de los nuevos emprendedores participaron en una Expo Feria organizada por EsSalud y que se desarrolló del 2 al 5 de diciembre en la Playa Miller de la sede central de la institución. Allí exhibieron productos elaborados en diversos talleres productivos, orientados a impulsar su autonomía económica.