Universidad San Marcos se declara en emergencia tras recorte de 100 millones de soles en su presupuesto

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció que se declara en emergencia institucional tras confirmar un recorte de S/ 100 millones en su presupuesto, una cifra considerablemente menor a la asignada en 2024.

Según la institución, la disminución presupuestal compromete directamente a estudiantes, docentes y trabajadores, quienes continúan con sus labores pese a la falta de recursos para investigación, enseñanza, servicios universitarios y actividades de extensión.

Además, recordó que mantiene una posición líder en el ámbito académico: más de 650 investigadores RENACYT, altos índices de empleabilidad y el primer lugar en rankings como SUNEDU, Scimago y Q5. Todos estos avances —advirtió— podrían verse comprometidos.

El comunicado detalla que los recortes afectan directamente el presupuesto operativo de facultades, laboratorios, centros de investigación y programas de apoyo estudiantil. La institución sostiene que sin estos recursos será imposible ejecutar los proyectos programados.

PIDE ACCIONES URGENTES AL GOBIERNO

Ante este escenario, la UNMSM exhortó al Ejecutivo y Congreso a tomar medidas urgentes para revertir el recorte y garantizar la sostenibilidad del sistema universitario público. San Marcos, recordó que su aporte académico, científico y social requiere un financiamiento adecuado que le permita continuar en funcionamiento y mantener su liderazgo.