Reportan violento enfrentamiento en penal del Callao: Policía resguarda prisión ante presunto motín

Según informa La República, esta mañana reos del penal Sarita Colonia, del Callao, se enfrentaron dentro del pabellón 1 de Máxima Seguridad. La pelea se inició por pugnas de poder, grupos de Lima y del Primer Puerto quieren imponer a sus delegados.

Tras el incidente, las autoridades del penal reforzaron la seguridad en las zonas críticas, asegurando las entradas y corredores del pabellón para evitar que el conflicto escale. Parientes de los reos llegaron alarmados hasta los exteriores de la cárcel.

INGRESÓ UNA AMBULANCIA

Se desconoce si la pelea dejó heridos, se espera que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informe sobre las acciones implementadas tras el violento suceso. Familiares de los internos relataron respecto al ingreso y salida de una ambulancia.

"No sabemos nada sobre la pelea. Necesitamos que nos informen inmediatamente sobre el ingresó de una ambulancia y qué ha ocurrido, porque aquí hay madres desesperadas esperando noticias", dijo angustiada la esposa de un recluso.