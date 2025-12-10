Tren Lima–Chosica: prueba técnica comenzará a las 7 a.m. del 11 de diciembre

La Municipalidad de Lima trabaja con el MTC, la ATU y la concesionaria para activar el nuevo sistema de transporte en Lima Este.

La Municipalidad de Lima confirmó que este jueves 11 de diciembre se pondrá en marcha la primera prueba operacional del tren Lima–Chosica. El recorrido partirá desde el Parque de la Muralla, punto donde permanecen los vagones provenientes de Estados Unidos, y tendrá como destino el Parque Taller de Chosica. La movilización, que se realizará a las 7:00 a.m., permitirá activar por primera vez la maquinaria antes del inicio de operaciones formales.

Marcha en vacío y preparación de los vagones

Según detalló la regidora metropolitana Giuliana Calambrollo, esta primera marcha sin pasajeros servirá para revisar el rendimiento mecánico de los coches, verificar el comportamiento de las ruedas sobre los rieles y completar el llenado de aceites y fluidos indispensables para su funcionamiento. La movilización se realizará de manera continua y contempla el traslado de convoyes conformados por entre tres y cinco vagones hacia Chosica para su acondicionamiento técnico.

Calambrollo precisó que una locomotora de Ferrocarriles Centrales Andinos encabezará esta primera fase de pruebas. Además, indicó que, una vez que la locomotora propia del proyecto Lima–Chosica esté habilitada, será esta la encargada de remolcar los 90 coches galería y las 19 locomotoras que forman parte del sistema ferroviario que se implementará en el corredor este de la capital.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, había adelantado que continúa coordinando con el Gobierno central, el Ministerio de Transportes, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la concesionaria para asegurar que la puesta en marcha del servicio se concrete sin contratiempos. La marcha en vacío contará con la presencia de autoridades como la ministra de Economía, Denisse Miralles; el director ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio; y el titular de la ATU, David Hernández.