Junta de Fiscales Supremos posterga elección de nuevo fiscal de la Nación para el 2026

ACTUALIZACIÓN

La elección del nuevo Fiscal de la Nación no se concretó tras la reunión de la Junta de Fiscales Supremos este miércoles 10 de diciembre. De acuerdo a Canal N, debido a la falta del consenso entre los miembros, la decisión se postergó para inicios de 2026.

NOTA ORIGINAL

La Junta de Fiscales Supremos se reúne este miércoles 10 de diciembre, desde las 9:00 a.m., para designar al nuevo Fiscal de la Nación. La sesión se desarrolla de forma privada en el noveno piso de la sede central de la institución, bajo condiciones de estricta reserva.

El ingreso de los magistrados se realiza por una puerta lateral del edificio, según reportó Canal N. La elección se produce tras la vacancia del cargo, luego de que el Congreso de la República inhabilitara por diez años a la fiscal suprema Delia Espinoza.

Este escenario obligó a convocar la sesión para elegir a un titular del Ministerio Público. Entre los posibles reemplazos para el cargo figuran Tomás Gálvez, quien actualmente ocupa el cargo de manera interina, y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

Mayoría de votos y periodo de designación

La designación requiere que uno de los candidatos obtenga la mayoría de votos por parte de sus colegas supremos. El nuevo fiscal de la Nación será elegido por un periodo de tres años (2026-2029).

Posible reincorporación de fiscal Arce

En paralelo, existe expectativa por la posible reincorporación del fiscal supremo Luis Arce, quien fue suspendido anteriormente. De confirmarse su retorno, este podría participar también en la votación para elegir al nuevo fiscal de la Nación.