Poder Judicial realiza capacitación a periodistas este jueves 11 sobre cobertura en casos penales

El Poder Judicial, que preside Janet Tello Gilardi, realizará, este jueves 10 de diciembre, el taller para periodistas y comunicadores de diferentes medios de comunicación con la “Jornada Integral de Capacitación en Comunicación Judicial”, orientado a fortalecer la cobertura del proceso penal con ética, rigor y un uso preciso de los términos jurídicos.
Este taller especializado, a desarrollarse en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Palacio de Justicia (segundo nivel), tiene lugar como parte de las actividades conmemorativas por el 11 Aniversario del canal Justicia TV del Poder Judicial.
DECISIONES JUDICIALES
En la actividad expondrán magistrados que están a cargo de procesos penales emblemáticos y complejos como Juan Carlos Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, y Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
Checkley Soria disertará sobre "Investigación, decisiones judiciales y medios de información" y Concepción Carhuancho respecto a “Análisis de cada etapa del proceso penal, riesgos en la cobertura y uso correcto de términos jurídicos”.
ABORDAJE PENAL
A su vez, el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), Juan Carlos Zavaleta Grández, expondrá sobre cómo informar respecto al abordaje penal de los casos de flagrancia.
Luego el gerente de Comunicación e imagen Institucional del Poder Judicial, Helio Ramos Peltroche, abordará "La cobertura judicial en los medios de comunicación: informar con rigor y responsabilidad".
Todas estas exposiciones, que se desarrollarán en la tarde del jueves, incluirán un espacio para preguntas de los asistentes, las que serán absueltas por los ponentes especialistas.
TALLERES PRÁCTICOS
Durante la jornada académica, en el horario de la mañana, las y los responsables de comunicaciones de las diferentes cortes y programas del Poder Judicial participarán en talleres prácticos con herramientas modernas de difusión, que les permitirán potenciar diversas áreas de su trabajo diario.
El programa incluye “Elaboración de videos instructivos: Técnicas de guión, grabación y edición” y “Producción de contenidos para TV: Taller sobre comunicación judicial audiovisual”, a cargo de los profesionales de Justicia TV del Poder Judicial.
NOTAS JUDICIALES
También “Redes sociales para el Poder Judicial: Buenas prácticas, lineamientos institucionales y estrategias digitales”, que será dirigido por el equipo de Redes.
En tanto que “Redacción de notas judiciales: Taller práctico para mejorar claridad y precisión en textos informativos” será desarrollado por el Gerente de Comunicaciones e Imagen.
El Poder Judicial reafirma así su compromiso con el fortalecimiento del sistema penal y la promoción de una cultura de información jurídica de calidad, en beneficio de una justicia penal más cercana, transparente y comprensible para la ciudadanía.
PREMIACIÓN A CORTES
Cabe señalar que como parte de las actividades por el Aniversario de Justicia TV, el viernes 12 de diciembre se realizará también la Ceremonia de Premiación del concurso "Justicia en acción: Historias que transforman", que se realizará en el Salón de Juramentos de Palacio de Justicia, a las 10:30 horas.
Se entregarán en el evento diplomas y reconocimientos en las categorías de Informe especial-acceso a la justicia y video instructivo-trámites judiciales a los equipos de las cortes ganadoras.
Justicia TV cumplió 11 años al aire, consolidándose como la señal oficial del Poder Judicial al servicio de la ciudadanía, lo que fue reconocido con los saludos y mensajes especiales de jueces, juezas y destacadas personalidades del ámbito académico y periodístico.