Poder Judicial realiza capacitación a periodistas este jueves 11 sobre cobertura en casos penales

El Poder Judicial, que preside Janet Tello Gilardi, realizará, este jueves 10 de diciembre, el taller para periodistas y comunicadores de diferentes medios de comunicación con la “Jornada Integral de Capacitación en Comunicación Judicial”, orientado a fortalecer la cobertura del proceso penal con ética, rigor y un uso preciso de los términos jurídicos.



Este taller especializado, a desarrollarse en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Palacio de Justicia (segundo nivel), tiene lugar como parte de las actividades conmemorativas por el 11 Aniversario del canal Justicia TV del Poder Judicial.

DECISIONES JUDICIALES



En la actividad expondrán magistrados que están a cargo de procesos penales emblemáticos y complejos como Juan Carlos Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, y Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.



Checkley Soria disertará sobre "Investigación, decisiones judiciales y medios de información" y Concepción Carhuancho respecto a “Análisis de cada etapa del proceso penal, riesgos en la cobertura y uso correcto de términos jurídicos”.

ABORDAJE PENAL



A su vez, el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), Juan Carlos Zavaleta Grández, expondrá sobre cómo informar respecto al abordaje penal de los casos de flagrancia.



Luego el gerente de Comunicación e imagen Institucional del Poder Judicial, Helio Ramos Peltroche, abordará "La cobertura judicial en los medios de comunicación: informar con rigor y responsabilidad".



Todas estas exposiciones, que se desarrollarán en la tarde del jueves, incluirán un espacio para preguntas de los asistentes, las que serán absueltas por los ponentes especialistas.



TALLERES PRÁCTICOS



Durante la jornada académica, en el horario de la mañana, las y los responsables de comunicaciones de las diferentes cortes y programas del Poder Judicial participarán en talleres prácticos con herramientas modernas de difusión, que les permitirán potenciar diversas áreas de su trabajo diario.



El programa incluye “Elaboración de videos instructivos: Técnicas de guión, grabación y edición” y “Producción de contenidos para TV: Taller sobre comunicación judicial audiovisual”, a cargo de los profesionales de Justicia TV del Poder Judicial.