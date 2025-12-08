Taza de Excelencia Perú 2025 rompe récord histórico: Subasta Internacional supera US $490 mil, la cifra más alta desde su creación

El café del productor campeón de este año, el cajamarquino Ángel Manosalva, superó los US $50 mil con un precio de US $80.10 por libra.

La edición 2025 de Taza de Excelencia Perú marcó un hito sin precedentes: la Subasta Electrónica Internacional alcanzó US $490,752.66, la cifra más alta registrada desde que el certamen se realiza en el país. Más de 125 compradores internacionales compitieron por los microlotes ganadores, consolidando la creciente reputación del café peruano en los mercados globales de especialidad.

El primer lugar fue para el productor cajamarquino Ángel Antonio Manosalva Palomino, quien obtuvo 90.64 puntos en la competencia, y alcanzó un precio de US $80.10 por libra, generando US $50,337.24 por sus 628.43 libras de café. Este resultado supera ampliamente los US $72.20 por libra del campeón del 2024.

En segundo lugar se ubicó Dreyde Pérez Delgado, también de Cajamarca, cuyos microlotes sumaron US $35,820.23. El tercer precio más alto fue para Gilber Huayllas Huamán, del Cusco, con una recaudación de US $30,190.20.

El precio promedio de la subasta fue de US $25.53 por libra, reflejando el creciente reconocimiento del café peruano entre los compradores especializados.

Tras la subasta se realizó la ceremonia de entrega simbólica de cheques a los productores ganadores. El encuentro reunió a los caficultores que alcanzaron los mejores precios, junto con representantes del sector y aliados que acompañan el proceso cada año.

“La subasta superó todas nuestras expectativas y alcanzó el monto más alto en la historia del certamen. Además, logramos mantener un precio promedio de US $25 por libra, una cifra muy significativa si recordamos que, en los primeros años, este promedio se encontraba entre US $12 y US $15. Esto demuestra que el valor del café peruano sigue creciendo en los mercados de especialidad”, dijo Geni Fundes, gerente general de la Central Café y Cacao y organizador de la Taza de Excelencia. “En conjunto, los 30 productores ganadores verán una mejora notable en sus ingresos, lo que contribuirá al desarrollo de sus unidades productivas y al bienestar de sus familias”, agregó.

Un impulso decisivo para los productores peruanos

Los cafés subastados este año pasaron por un riguroso proceso de evaluación. De las 275 muestras presentadas a Taza de Excelencia Perú 2025, 75 clasificaron a la Etapa Nacional y 40 llegaron a la Rueda Internacional, donde un jurado integrado por catadores de Corea del Sur, Japón, China, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Taiwán, República Checa y Tailandia seleccionó a los mejores cafés del país. Los 30 cafés ganadores, al superar los 87 puntos en taza, accedieron a la Subasta Internacional, donde compradores especializados compiten por microlotes de cafés de calidad excepcional.

Taza de Excelencia es una de las competencias de cafés especiales más reconocidas del mundo y la más importante del país. Desde el 2017 identifica y premia a los mejores cafés y a los caficultores que apuestan por la calidad y la mejora continua. Este logro es fruto de un trabajo minucioso que empieza en la siembra, continúa con una cosecha selectiva, y se perfecciona en cada etapa de la poscosecha. Los cafés ganadores son un reflejo del compromiso de los caficultores por perfeccionar sus procesos.

Este premio además abre puertas comerciales, impulsa la estabilidad económica de las familias productoras y posiciona al café peruano —y a toda su cadena productiva— en mercados internacionales que buscan excelencia, trazabilidad y prácticas responsables.

Sobre la competencia

Taza de Excelencia Perú y la Subasta Electrónica Internacional se realizan bajo los estándares de la Alliance for Coffee Excellence (ACE) y son organizadas por Central Café & Cacao del Perú, con el apoyo del Gobierno Regional de Amazonas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, PromPerú, Devida, Agromercado, Rabo Foundation, Fedex, Fogal, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Comandante, Antami Coffee Tools, Lightells, Saba Equipamientos y JR Equipamientos.