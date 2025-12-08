Japón sufre terremoto de 7,6 y autoridades emiten alerta de tsunami

El sismo provoca evacuaciones y vigilancia por posibles olas de hasta tres metros. Países del Océano Pacífico como Estados Unidos se mantienen alertas ante posibles alerta de tsunamis.

Un fuerte sismo de magnitud 7,6 remeció la costa de Japón este lunes 8 de diciembre a las 11:15 p. m. (hora local), con una profundidad de 53,1 kilómetros, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La Agencia Meteorológica de Japón indicó que, a raíz del movimiento, se emitió una alerta de tsunami para la región noreste del país.

Olas podrían alcanzar hasta tres metros

La autoridad nipona advirtió que las olas generadas por el tsunami podrían alcanzar hasta tres metros frente a la prefectura de Aomori, con epicentro situado a aproximadamente 80 kilómetros al este-noreste de Hachinohe. La televisión pública NHK instó a los residentes a evacuar de inmediato y tomar precauciones ante la posible llegada de las olas.

Situación en otras costas

En Sudamérica, la Dirección de Meteorología emitió un aviso especial de tsunami tras el sismo, mientras que Senapred evalúa si es necesario declarar alerta para las costas de Chile. En Perú, la Marina de Guerra aún no ha difundido ningún comunicado oficial, aunque mantiene vigilancia constante de la zona costera, especialmente tras el terremoto de magnitud 7,0 registrado en Alaska el domingo 7 de diciembre.

Impacto y registro del sismo

El potente terremoto quedó registrado por cámaras de seguridad y transmisiones en vivo de influencers japoneses, mostrando la intensidad del movimiento. Las autoridades continúan monitoreando posibles réplicas y cambios en el nivel del mar para garantizar la seguridad de la población costera.