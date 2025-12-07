Al menos ocho heridos deja choque entre taxi y combi en SJL: vecinos denuncian falta de semáforos

Esta madrugada, el choque de una combi y un taxi, en la cuadra 3 de la avenida Gran Chimú, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), dejó al menos ocho heridos, algunos de ellos de consideración.

El fuerte impacto ocasionó el desprendimiento de la puerta derecha del taxi, que al momento del accidente no tenía pasajeros. Por su parte, la combi terminó con la parte frontal prácticamente destrozada.

SEMÁFOROS

Todas las personas que resultaron heridas (hombres y mujeres) viajaban en la combi, ellos fueron trasladados de emergencia al hospital Hipólito Unanue. Al cierre de esta nota, tres seguían en evaluación.

Según se conoció, tras el violento impacto, el chofer y el cobrador de la combi se dieron a la fuga. Los vecinos indicaron que los accidentes en la zona son comunes debido a que en la avenida falta de semáforos.