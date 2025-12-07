Trabajador de construcción civil es asesinado a balazos en Mi Perú: ejecutaba obra en el distrito

Un hombre fue asesinado a balazos, la tarde de ayer, en el asentamiento humano Señor de Luren, distrito de Mi Perú, en el Callao.

Los vecinos señalaron que la víctima es el trabajador de construcción civil que venía ejecutando una obra en la zona desde hace un mes.

Revelaron también que dos desconocidos en moto, sin mediar palabra, dispararon al menos cinco veces contra el hombre y luego fugaron.

MOVIL DEL CRIMEN

Inmediatamente la víctima fue llevada, en el vehículo de un vecino, hasta el Hospital de Ventanilla, a donde lamentablemente llegó sin vida.

Hasta el lugar del ataque armado, llegaron serenos y policías, quienes iniciaron las investigaciones para conocer el móvil del crimen.