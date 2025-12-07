Realizan operativos policiales en puntos críticos de Lima Sur durante estado de emergencia

Como parte del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, el Gobierno desplegó esta madrugada un operativo integral de seguridad en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, informó el Ministerio del Interior (Mininter).

La acción fue encabezada por el viceministro de Orden Interno, Jorge Cárdenas, y el ministro del Ambiente, Miguel Espichán, y se enfocó en zonas identificadas por su concentración de locales de entretenimiento.

El viceministro Cárdenas precisó que se realizaron 11 operativos simultáneos en la parte sur de Lima Metropolitana durante la noche y madrugada. "Hemos cumplido con esta labor preventiva necesaria para poder darle tranquilidad a la ciudadanía", resaltó.

Operativo en SJM

En San Juan de Miraflores, el operativo inició anoche en las inmediaciones del Mall del Sur y se intervino a 38 personas para verificar su situación migratoria, además de ingresar a hostales para detectar posibles casos de explotación sexual.

Intervienen locales y vehículos recuperados

En Villa María del Triunfo, efectivos policiales intervinieron discotecas y bares ubicados en la Av. Nicolás de Piérola con el fin de prevenir delitos, detectar requisitoriados y verificar la situación migratoria de extranjeros. Mientras tanto, en la Av. Revolución de Villa El Salvador, la Policía Nacional realizó controles de identidad a nacionales y extranjeros en discotecas.

El viceministro Jorge Cárdenas informó que se recuperaron dos motos lineales y se intervinieron dos armas de fuego en Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, además de detener a una persona requisitoriada.