El movimiento telúrico tuvo epicentro frente al Callao y fue sentido con ligera intensidad, sin causar daños ni víctimas, informó el Instituto Geofísico del Perú.

Un sismo de magnitud 3.5 remeció Lima y Callao esta tarde, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su plataforma oficial. El movimiento se registró a las 4:40 p.m. y tuvo su epicentro a 15 kilómetros al oeste del Callao, a una profundidad de 71 kilómetros, lo que permitió que fuera percibido en diversos distritos de la capital.

De acuerdo con el reporte del IGP, el movimiento telúrico fue sentido con una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli en la provincia constitucional del Callao. Las autoridades locales precisaron que, hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, manteniéndose la situación bajo monitoreo preventivo. Este evento ocurrió horas después de un sismo de similar magnitud registrado en la región La Libertad.

El jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, aprovechó la ocasión para exhortar a la ciudadanía a construir y habitar en zonas seguras, respetando las normas técnicas que permitan reducir la vulnerabilidad ante futuros sismos. “La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos”, indicó el especialista.

PERÚ: ZONA SÍSMICA

Tavera recordó que el Perú se ubica en una de las regiones sísmicamente más activas del planeta, por lo que no se descartan movimientos de mayor intensidad, como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio. “No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, agregó.