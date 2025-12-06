José Jerí sobre lucha contra la criminalidad: Los resultados esperados por la población van a llegar

Esta mañana, el presidente José Jerí participó en la ceremonia por el 37 aniversario de la Policía Nacional, en su discurso señaló que la celebración debía servir como un momento de evaluación interna.

“Hoy nos encontramos nuevamente en un escenario de guerra contra la delincuencia, contra la criminalidad organizada, y ello justamente requiere de patriotas peruanos y peruanas entregadas plenamente al servicio del país”, manifestó.

Dijo también que su gestión ha comenzado a marcar hitos en la recuperación de capacidades logísticas y operativas de la Policía Nacional, por lo que pide de los agentes resultados y compromiso.

LOGRAR RESULTADOS

“Estamos convencidos de que los resultados esperados por la población van a llegar (….) Mañana, tarde, noche y madrugada se debe trabajar. Eso significa un compromiso real con los ciudadanos para lograr resultados”, remarcó.

Finalmente, pidió separar de la policía a quienes actúen en contra de sus valores, exigió actuar con firmeza contra los que dañen la imagen de la institución. “Apartémoslos y sigamos adelante con la tarea”, expresó.