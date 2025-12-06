Petroperú: Gustavo Villa Mora es designado nuevo gerente general encargado de la petrolera

Petroperú anunció la designación de Gustavo Villa Mora como gerente general encargado de la empresa estatal a partir del 6 de diciembre de 2025. La decisión fue adoptada mediante un acuerdo del directorio.

Según un comunicado oficial, está alineada con el objetivo de fortalecer la conducción estratégica y operativa de la compañía a nivel nacional. La designación forma parte del proceso de consolidación del equipo de gestión liderado por la presidenta del directorio.

Petroperú señaló que esta nueva etapa busca optimizar la estructura directiva y asegurar un enfoque centrado en la eficiencia operativa y la toma de decisiones estratégicas, en un contexto de transformación interna.

Perfil técnico y experiencia en hidrocarburos

Gustavo Villa Mora es ingeniero petroquímico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con un MBA por ESAN con mención en gestión de energía y tiene programas de especialización en finanzas y gestión de proyectos realizados en la Universidad de Piura.

Antes de este nombramiento, se desempeñaba como gerente de operaciones en la refinería de Talara. Villa Mora tiene cerca de dos décadas de experiencia en el sector de hidrocarburos, principalmente en áreas de operaciones y ejecución de proyectos.