JNJ restituyó a Luis Arce Córdova como fiscal supremo tras orden del PJ

Un día después de que el Poder Judicial ordenara la restitución de Luis Arce Córdova como fiscal supremo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) oficializó este sábado la medida y la rehabilitación de su título.

El órgano independiente acató de forma unánime la orden, dejando sin efecto la inscripción de su destitución en el registro personal. La instrucción judicial, derivada de un proceso de amparo que Arce Córdova siguió contra la JNJ, ordenaba a la institución reponerlo en un plazo máximo de cinco días hábiles.

De acuerdo al documento, remitido al presidente de la JNJ, Gino Tomás Ríos Patio, establecía la obligación de habilitar su título de Fiscal Supremo Titular y ejecutar su reposición en el cargo que venía ejerciendo.

Resolución que anuló proceso disciplinario

La decisión judicial fue emitida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual dejó sin efecto el procedimiento disciplinario que la JNJ había iniciado contra el magistrado. Según un documento difundido por Infobae, la Sala resolvió "declarar fundada en parte la demanda" y, en consecuencia, declarar nulo el procedimiento PD 116-2020-JNJ, así como las resoluciones 042-2021-PLENO-JNJ y 017-2022-PLENO-JNJ.

Exhortan a Congreso a regular proceso disciplinario

El fallo, que alcanza "todas las resoluciones emitidas en el marco de dicho procedimiento", dispuso la reposición de Arce Córdova en su cargo y la exoneración del pago de costos del proceso para la parte demandada. Además, el tribunal exhortó al Congreso de la República a regular de manera expresa el procedimiento disciplinario inmediato para evitar un "uso arbitrario e irrazonable" en futuros casos, respetando la potestad de la JNJ para iniciar un nuevo proceso.