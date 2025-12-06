Los Olivos: un herido de bala y cuatro detenidos deja enfrentamiento entre presuntos barristas

Momentos de terror vivieron, la tarde de ayer, los vecinos de la urbanización Los Rosales de Pro, en Los Olivos, por el violento enfrentamiento de presuntos barristas. La pelea acabó con un joven baleado y cuatro detenidos.

Gritos, insultos, piedras, corridas y hasta disparos marcaron la escena caótica, transeúntes y vecinos trataban de ponerse a salvo, mientras los propietarios de los negocios cerraban rápidamente para evitar saqueos.

CASQUILLOS PERCUTADOS

Durante la intervención, la policía llegó hasta una vivienda que era usada para las reuniones de los presuntos barristas, ahí se encontró una pistola, casquillos percutados e indumentaria usada de los jóvenes violentos.

Mientras tanto, el muchacho de 19 años herido fue trasladado al Hospital Cayetano Heredia, donde viene siendo atendido por especialistas. Mientras que los cuatro intervenidos aún permanecen en la comisaría de Pro.