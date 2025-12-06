Rafael Belaunde Llosa sobre atentado en Cerro Azul: Es parte de la ola de inseguridad que vivimos

En declaraciones a Exitosa, Rafael Belaunde Llosa reveló detalles del ataque armado que sufrió en el distrito de Cerro Azul el pasado 2 de diciembre, lo interpreta como parte "de la ola de inseguridad ciudadana" que se vive en la actualidad, descartado que sea por un tema político.

“Esto es algo que le ocurre a diario a un bodeguero, a un panadero, a un mototaxista, a un transportista, es decir, vivimos en un momento en que la inseguridad ciudadana está desbordada, es la principal amenaza. Lo que me ha ocurrido se circunscribe en eso, no lo atribuyo a algo político", dijo.

El precandidato presidencial de Libertad Popular señaló que el día del ataque, desde temprano realizaba una inspección a los proyectos inmobiliarios que tiene en la provincia de Cañete, cuando se registró este violento incidente, que afortunadamente no dejó víctimas que lamentar.

ABSOLUTA RESERVA

"Me interceptó una moto, el copiloto estaba armado. Yo siempre ando armado, hace 25 años tengo mi licencia. Cuando presumí que se trataba de un intento de robo saqué mi arma, intercambiamos disparos. Yo hice 8 tiros, creo que hicieron contra mi carro 4 o 5, ese fue el incidente", detalló.

Han homologado los casquillos y verificaron que sí pertenecían a la pistola que usó para defenderse en medio del atentado. También han encontrado las balas que usaron los delincuentes. Las investigaciones continúan, trascendió que el caso se maneja en absoluta reserva.