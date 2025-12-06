Ministro Tiburcio destaca trabajo conjunto de la PNP que permitió captura de sicario en San Borja

El ministro Vicente Tiburcio destacó el trabajo articulado de la Policía Nacional, los serenos y la ciudadanía, que permitió la captura inmediata del sujeto que había disparado contra un colectivero en la avenida Javier Prado, distrito de San Borja.

La detención de Jorge Pardo, de 19 años, fue posible gracias al Plan Cerco. El atacante, que abandonó la moto conducida por su cómplice para escapar más rápido, finalmente fue detenido dentro de un ómnibus de transporte público.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

“Estamos dando respuestas inmediatas y de impacto contra el crimen”, afirmó el titular del Interior, al señalar que la primera línea de investigación de este caso considera un posible ajuste de cuentas por rivalidades de índole familiar.

Finalmente, manifestó que el colectivero agraviado se encuentra fuera de peligro, recibe atención especializada en una clínica y cuenta con seguridad las 24 horas del día para evitar un nuevo ataque contra su integridad, informa Andina.