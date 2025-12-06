María Corina Machado convoca marcha mundial tras ser galardonada con el Nobel de la Paz

La concentración, que se realizará este sábado 6 de diciembre, se llevará a cabo en más de 20 países y 80 ciudades, incluyendo Lima.

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, anunció una nueva marcha mundial en respaldo a los ciudadanos de su país. La concentración, que se realizará este sábado 6 de diciembre, se llevará a cabo en más de 20 países y 80 ciudades, incluyendo Lima, y busca visibilizar la lucha por la paz y la democracia en Venezuela.

La convocatoria llega en un contexto de tensiones internacionales, tras la decisión de cuatro aerolíneas de suspender vuelos hacia el espacio aéreo venezolano. William Palma, coordinador del Comando por Venezuela en Perú, indicó que esta medida responde a la política de presión de la administración de Donald Trump, destinada a forzar la salida del presidente Nicolás Maduro.

Palma también denunció la operación del denominado "Cartel de los Soles", que según la justicia estadounidense, utiliza mecanismos diplomáticos y estatales para el tráfico de drogas, lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas. Asimismo, señaló que Venezuela ha funcionado como guarida de esta organización criminal internacional, generando riesgos para la estabilidad regional y la seguridad internacional.

HORARIO DE CONCENTRACIÓN EN LIMA

En Lima, la concentración iniciará a las 4:30 p.m. frente a la embajada venezolana y se movilizará hacia el Parque Miguel de Cervantes. Durante la manifestación, los organizadores también propondrán la apertura de un canal humanitario para facilitar el retorno de los venezolanos a su país, una vez que se recupere la democracia en Venezuela, en medio del incremento de migrantes que llegan al Perú desde Chile y otros países vecinos.