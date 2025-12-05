Congresista Ugarte propone creación de aplicativo para personas desaparecidas

La congresista Katy Ugarte, de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, presentó el proyecto de ley 13492 que busca implementar un aplicativo oficial de personas desaparecidas, administrado por la Policía Nacional del Perú (PNP). La iniciativa pretende centralizar y difundir información en tiempo real, agilizando la localización de ciudadanos reportados como desaparecidos y fortaleciendo la participación ciudadana.

Según Ugarte, el Perú ha experimentado un incremento de denuncias por desapariciones, afectando principalmente a mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores. La congresista destacó que “los primeros días tras la desaparición son cruciales” y que la falta de mecanismos tecnológicos limita la capacidad de reacción estatal y la coordinación interinstitucional en las búsquedas.

Actualmente, la PNP administra un portal web de personas desaparecidas, pero su acceso es complejo y las alertas no se distribuyen de manera efectiva ni territorial. Ugarte explicó que la ciudadanía enfrenta dificultades para reportar información relevante de forma rápida y segura, lo que reduce las posibilidades de localizar a las personas a tiempo.

En tal sentido, señaló que un aplicativo oficial permitiría emitir alertas instantáneas, centralizar datos y mejorar la coordinación entre autoridades y ciudadanos. Además, aseguró que los sistemas de alerta temprana mediante aplicaciones móviles aumentan significativamente las probabilidades de éxito en la localización de personas desaparecidas en todo el país.

FINANCIACIÓN Y REGLAMENTACIÓN

El proyecto de ley, que cuenta con la coautoría de los congresistas Roberto Sánchez, Germán Tacuri, Lucinda Vásquez, Jorge Coayla y Elías Varas, plantea financiar la iniciativa con recursos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la PNP y los gobiernos regionales. La reglamentación quedará a cargo del Poder Ejecutivo, con un plazo máximo de 90 días calendario desde la entrada en vigencia de la norma.