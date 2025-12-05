Juegos Bolivarianos: integrante de la delegación de Barbados fue detenido por presuntos actos contra el pudor

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) condenó el hecho que involucra a un integrante de la delegación de Barbados, quien fue detenido por el presunto delito de actos contra el pudor en agravio de una trabajadora del hotel donde se hospedaba.

La Policía Nacional detuvo a Bruce Christopher d Barbadian (61 años), quien fue trasladado a la comisaría para las diligencias e investigaciones de ley. El IPD se mantiene vigilante del proceso y de las medidas que adopten las autoridades competentes.

TOTAL SEGURIDAD

Asimismo, la entidad informó que, tras las coordinaciones respectivas con la jefa de Misión de este país, el sujeto quien era delegado de Cricket, ha sido separado y expulsado de toda actividad de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Finalmente, los representantes del IPD señalaron que están en permanente coordinación con la Policía Nacional para garantizar la total seguridad de los participantes, delegaciones, trabajadores y asistentes al importante evento deportivo.