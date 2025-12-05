Mafias de parqueadores retiraron maceteros con montacarga: así operan en Gamarra

En el cruce de Humboldt y América, dentro del damero B de Gamarra, un montacarga ingresó sin discreción y retiró varios maceteros. Los comerciantes los habían instalado para bloquear el ingreso de vehículos informales y ambulantes que buscan retomar el control del espacio público.

Para los empresarios, el episodio no fue casual. Hace un año empezaron a recuperar estas calles junto a la Policía. Primero pintaron veredas, luego colocaron maceteros pequeños. La mafia los destruyó. Después instalaron piezas reforzadas con fierro y concreto. Esta vez no pudieron romperlas, pero decidieron llevárselas.

Susana Saldaña, dirigenta de Gamarra, relató que, tras su denuncia en 24 Horas, los responsables se comunicaron para burlarse. “Nos dijeron que no hagamos tanto problema, que los maceteros habían aparecido por arte de magia. Los tiraron en 28 de Julio. Intentaron romperlos, pero no pudieron porque tienen fierro y concreto”, afirmó.

Debido a que cada pieza pesa cerca de una tonelada, los comerciantes no lograron moverlas por cuenta propia. Por ello, la Policía intervino y ayudó a devolverlas al lugar. Así, la zona volvió a quedar libre de vehículos informales.

Pero las amenazas no terminaron allí. Para los comerciantes, el objetivo de la mafia es volver a controlar el estacionamiento informal, sobre todo ahora que empieza la campaña navideña. Según cálculos del empresariado, a Gamarra ingresan unos 8 mil vehículos al día, lo que genera cobros ilegales considerables. “Nos dicen que ya están secos un año. Quieren el dinero de ahora. Por eso reaccionan así”, sostuvo Saldaña.

El presidente del damero B confirmó que las presiones son constantes. “Me mandan audios y fotos por WhatsApp. Me dicen que soy su obstáculo. Han venido en persona. Pero no vamos a retroceder ni un milímetro”, indicó. Además, explicó que los mensajes provienen de grupos de distintas zonas, algunos presentándose como construcción civil.

Finalmente, los dirigentes señalaron que la Policía ya conoce a los integrantes de esta red. “Hay un cabecilla grande, bien organizado, con muchos brazos. La Policía ya los tiene mapeados”, aseguró Saldaña.