CPP informa sobre alarmantes medidas y situaciones que podrían perjudicar el trabajo periodístico

Foto Correo

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) publicó su informe correspondiente al mes de noviembre, en el que identifica alarmantes medidas y situaciones que se han presentado y que podrían afectar considerablemente la libertad de expresión en nuestro país.

En el documento se pone como ejemplo el pedido del Ejecutivo al Congreso para incluir en el Código Penal el “delito de revelación de información reservada” en investigaciones policiales y fiscales, lo que generó críticas pues podría afectar la labor periodística.

ELECCIONES 2026

También se menciona un proyecto de ley, en el marco de las próximas elecciones generales de 2026, que propone sancionar con penas de cárcel a quienes induzcan a no votar mediante noticias falsas o contenidos generados con inteligencia artificial.

Finalmente, el informe del CPP recopila diferentes agresiones y amenazas contra los hombres de prensa en distintas regiones del país, como Cotabambas, Satipo y Lima, los que incluyen insultos, denuncias y mensajes intimidatorios por sus investigaciones.

Foto Correo

Foto Correo

Foto Correo