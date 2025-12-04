No te quedes sin señal! Verifica si contarás con cobertura móvil en tu destino de viaje

Muchas personas planean viajar fuera de la ciudad aprovechando el fin de semana y los feriados del 8 y 9 de diciembre, y una de las dudas más frecuentes es si contarán con cobertura móvil en su destino. Para ello, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) pone a disposición de los usuarios el aplicativo gratuito Checa tu señal.

Se trata de un aplicativo digital que permite conocer la cobertura móvil garantizada por cada empresa operadora a nivel nacional, ya sea en tecnología 5G, 4G, 3G o 2G, facilitando a los viajeros tomar decisiones más informadas antes de salir de casa.

“Una zona con cobertura móvil garantizada es aquella donde las empresas operadoras declaran que ofrecen el servicio cumpliendo con los indicadores de calidad normados por OSIPTEL. Esta información es pública y accesible”, indicó el director de Políticas Regulatorias y Competencia del OSIPTEL, Lennin Quiso.

Los viajeros también pueden identificar la cobertura no garantizada, en la que hay señal y servicios, pero donde las operadoras no se aseguran la plena calidad de los servicios.

¿Cómo funciona la plataforma digital?

Para acceder al aplicativo, los usuarios deben ingresar a https://checatusenal.osiptel.gob.pe, donde pueden digitar una dirección específica o seleccionar el departamento, provincia, distrito o centro poblado de su interés. El sistema desplegará un mapa interactivo con la información de cobertura móvil reportada por las propias empresas operadoras.

Según la información de Checa tu señal, actualmente el 83.94 % del área geográfica poblada del país cuenta con cobertura garantizada de tecnología 4G por al menos una empresa operadora.