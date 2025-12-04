Navidad 2025: Lista de actividades para realizar por fiestas de fin de año

La capital ofrece musicales, experiencias inmersivas y dos versiones de El Cascanueces como parte de una amplia programación para toda la familia.

La temporada navideña en Lima llega este 2025 con una programación diversa que combina artes escénicas, propuestas familiares y novedades tecnológicas. Musicales de gran formato, ballet clásico, experiencias inmersivas y espacios temáticos serán parte de una oferta que promete atraer a miles de asistentes en distintos puntos de la ciudad. La amplia cartelera reafirma la apuesta de Lima por consolidarse como uno de los principales centros culturales y de entretenimiento durante las fiestas de fin de año.

Experiencias, espectáculos y tecnología: lo imperdible de la temporada

Los espectáculos más esperados incluyen el regreso del musical Ropoponpom, protagonizado por Almendra Gomelsky, que ofrecerá funciones especiales en un formato interactivo con más de 40 artistas en escena. También destacan las propuestas tecnológicas de la Villa Navideña en Mall del Sur y Plaza Norte, que este año incorpora una aventura con lentes de realidad mixta, mientras que el ballet toma protagonismo con dos versiones de El Cascanueces: la tradicional temporada del Ballet Municipal y la producción con orquesta en vivo en el Teatro Plaza Norte. A ello se suma el musical Siete Estrellas, de Sinfonía por el Perú, y la experiencia inmersiva de La Casa de Papá Noel en Costa 21.

Para facilitar la elección, estos son algunos de los eventos más representativos:

Ropoponpom – Musical inmersivo : funciones sábados, domingos y feriados hasta el 28 de diciembre; entradas en Teleticket desde S/ 35.

Villa Navideña en Mall del Sur y Plaza Norte : realidad mixta, actividades familiares y zonas temáticas; entradas desde S/ 25 en Joinnus.

El Cascanueces – Ballet Municipal : temporada del 5 al 26 de diciembre en el Teatro Municipal; entradas desde S/ 20.

El Cascanueces con orquesta en vivo (Plaza Norte) : shows el 13 y 14 de diciembre a las 6 p.m.; entradas desde S/ 69.

Siete Estrellas (Sinfonía por el Perú) : función los días 18 y 19 de diciembre a las 8 p.m. en el Teatro NOS PUCP; entradas desde S/ 30.

La Casa de Papá Noel en Costa 21: recorrido temático del 10 al 23 de diciembre; entradas a S/ 32 por adulto + un niño.

Con propuestas que combinan tradición, innovación y participación familiar, Lima se prepara para vivir una de las temporadas navideñas más dinámicas de los últimos años. Desde opciones accesibles para el público general hasta montajes de gran producción, la cartelera ofrece actividades para disfrutar en comunidad y celebrar el espíritu festivo en distintos espacios culturales y comerciales de la capital.