Locales

Hace 18 minutos

“Generación Z” rechaza inhabilitación de Delia Espinoza y exige su restitución en el Ministerio Público

A través de un comunicado, señaló que casos de muertes durante las manifestaciones están en riesgo. Además, piden pase al retito del general PNP Óscar Arriola.



El Bloque “Generación Z” en Lima emitió un pronunciamiento rechazando la reciente inhabilitación de la fiscal Delia Espinoza y denunciando lo que califican como una “captura del Ministerio Público” por parte del Congreso. Según el grupo, esta medida evidencia un intento de someter al sistema de justicia y garantizar impunidad para casos de corrupción, crímenes de Estado y asesinatos en el sur del país, así como también el de ‘Trvko’, todos durante manifestaciones.

En su comunicado, la organización cuestiona que los casos de asesinatos y violaciones de derechos humanos queden sin investigar y advierte que “las víctimas y deudos ya no tendrán justicia posible”. Además, señalan que la acción del Congreso también busca controlar organismos electorales como la ONPE, Reniec y el Jurado Nacional de Elecciones, lo que, según ellos, genera un riesgo de fraude electoral y un golpe a la democracia.

La “Generación Z” pidió la restitución de Delia Espinoza como Fiscal de la Nación y que todos los casos de asesinatos y violaciones de derechos humanos sean investigados por fiscalías especializadas. Además, piden pase al retiro del general PNP Óscar Arriola, a quien acusan de contribuir a la criminalización de las protestas, y exigen respeto al sistema electoral.

LLAMADO A LA POBLACIÓN A REORGANIZARSE

En su pronunciamiento, la organización hace un llamado a la ciudadanía a organizarse a nivel nacional para enfrentar lo que califican como una “dictadura congresal” y abrir un proceso constituyente participativo que permita obtener una nueva Constitución. Según indicaron, esta medida busca frenar la concentración del poder parlamentario y devolver el país “a los peruanos, no a los corruptos, mafiosos y traidores”.


Temas Relacionados: CongresoDelia EspinozaGeneración ZInhabilitaciónMinisterio Público

También te puede interesar:

BANNER