“Generación Z” rechaza inhabilitación de Delia Espinoza y exige su restitución en el Ministerio Público

El Bloque “Generación Z” en Lima emitió un pronunciamiento rechazando la reciente inhabilitación de la fiscal Delia Espinoza y denunciando lo que califican como una “captura del Ministerio Público” por parte del Congreso. Según el grupo, esta medida evidencia un intento de someter al sistema de justicia y garantizar impunidad para casos de corrupción, crímenes de Estado y asesinatos en el sur del país, así como también el de ‘Trvko’, todos durante manifestaciones.

En su comunicado, la organización cuestiona que los casos de asesinatos y violaciones de derechos humanos queden sin investigar y advierte que “las víctimas y deudos ya no tendrán justicia posible”. Además, señalan que la acción del Congreso también busca controlar organismos electorales como la ONPE, Reniec y el Jurado Nacional de Elecciones, lo que, según ellos, genera un riesgo de fraude electoral y un golpe a la democracia.

La “Generación Z” pidió la restitución de Delia Espinoza como Fiscal de la Nación y que todos los casos de asesinatos y violaciones de derechos humanos sean investigados por fiscalías especializadas. Además, piden pase al retiro del general PNP Óscar Arriola, a quien acusan de contribuir a la criminalización de las protestas, y exigen respeto al sistema electoral.

LLAMADO A LA POBLACIÓN A REORGANIZARSE

En su pronunciamiento, la organización hace un llamado a la ciudadanía a organizarse a nivel nacional para enfrentar lo que califican como una “dictadura congresal” y abrir un proceso constituyente participativo que permita obtener una nueva Constitución. Según indicaron, esta medida busca frenar la concentración del poder parlamentario y devolver el país “a los peruanos, no a los corruptos, mafiosos y traidores”.