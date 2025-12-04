Madre de familia es detenida extorsionando a bodegueros y aseguró que lo hacía por “necesidad”

Una madre de tres hijos fue detenida luego de ser sorprendida cobrando un cupo a una comerciante en plena vía pública en Ate. La mujer, identificada como Flor Silva Santiago, conocida como “Papita”, rompió en llanto al ser intervenida y aseguró que recurría a la extorsión “por necesidad”.

La intervención ocurrió en el cruce de las avenidas Nicolás Ayllón y Marco Puente Llanos, donde Silva Santiago pretendía cobrar un pago ilícito a una bodeguera. Junto a ella fue arrestado Jacinto Espinosa Vera, su expareja y presunto cómplice.

Según las primeras investigaciones las víctimas eran obligadas a entregar dinero bajo advertencias como “si colaboras no te pasará nada… si no, te vas directo al cielo”, mensajes que buscaban someter psicológicamente a los dueños de negocios.

PRUEBAS CLAVE PARA LA INVESTIGACIÓN

Durante el arresto, los agentes incautaron celulares, dinero en efectivo y cuatro tarjetas de débito vinculadas a distintas transferencias hechas por bodegueros extorsionados. En los dispositivos se hallaron mensajes intimidatorios, movimientos bancarios y registros de nuevas víctimas.

Ambos son investigados por integrar una banda que extorsionaba a pequeños comerciantes de la zona de Ate, mediante amenazas constantes y mensajes intimidatorios enviados por WhatsApp.