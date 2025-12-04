“Navidad en neón”: jóvenes con discapacidad inauguran muestra artística inclusiva

El Conadis inauguró una exposición con más de 40 obras creadas por residentes de Centros de Acogida Residencial.

Una noche dedicada al arte y a la inclusión se vivió durante la inauguración de “Navidad en neón”, la muestra artística organizada por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). La exposición reunió más de 40 cuadros elaborados por jóvenes con discapacidad intelectual que residen en los Centros de Acogida Residencial del Estado.

Las obras fueron producidas en talleres formativos que fortalecen habilidades técnicas, estimulan la creatividad y permiten a los participantes desarrollar su expresión personal en un entorno seguro, guiado por profesionales. Esta formación artística se integra al acompañamiento integral que reciben los residentes, que incluye educación adaptada, soporte psicológico y capacitación especializada.

Arte que brilla bajo la luz

Las piezas de la muestra incorporan temáticas navideñas —paisajes, luces, campanas, árboles decorativos— trabajadas con pintura neón sobre bastidores de lino. Bajo iluminación ultravioleta, las obras adquieren un efecto fosforescente que convierte la exposición en una experiencia sensorial completa, llena de color, profundidad y ambiente festivo.

Autoridades destacan el talento de los jóvenes

La ceremonia fue encabezada por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez, acompañada de la viceministra de Poblaciones Vulnerables, Rut Huamán Coronel, la presidenta del Conadis, Sandra Piro Marcos, y representantes del sector.

“Esta noche disfrutamos de un trabajo maravilloso. Es emocionante ver el progreso y el entusiasmo de estos jóvenes. Gracias al arte tienen nuevas oportunidades, y desde el MIMP seguiremos trabajando por un Perú más inclusivo”, expresó la ministra Gutiérrez.

Tras el acto inaugural, las autoridades recorrieron la sala del Inabif, observando en detalle técnicas, uso del color y composiciones presentes en cada pieza.

El arte como motor de desarrollo personal

“La dedicación reflejada en cada cuadro confirma el valor del arte como herramienta de crecimiento. Cada trazo revela disciplina, identidad y creatividad. Estos jóvenes fortalecen habilidades que también aportan al desarrollo cultural del país”, señaló la presidenta del Conadis, Sandra Piro.