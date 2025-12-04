Usuarios crean "Registro Público de Infidelidad en Perú”: ya tiene más de 9 mil denuncias

Tras la viralización de listas en Excel y la caída del polémico Registro Nacional de Infieles (RNI), usuarios crearon el “Registro Público de Infidelidad en Perú”.

La polémica por las listas de presuntos infieles en Perú sigue escalando. Todo comenzó con un Excel viral en TikTok —“La lista negra de las girls”— que expuso datos personales de decenas de personas sin su consentimiento. Luego apareció una web denominada Registro Nacional de Infieles (RNI), que recopilaba historias y fotografías de supuestos casos a nivel nacional. Tras múltiples denuncias, el portal fue dado de baja.

Sin embargo, lejos de frenarse la tendencia, otro sitio web surgió de inmediato: el Registro Público de Infidelidad en Perú (RPI), una nueva plataforma que ya supera los 9 000 testimonios públicos y permite reportar a personas de cualquier identidad de género.

¿Cómo funciona el portal que expone presuntas infidelidades?

El sistema del RPI es similar al de su antecesor, pero más completo. Cada ficha publicada incluye:

Fotografía

Nombre y apellidos

Edad

Departamento y distrito

Redes sociales (como Instagram)

Testimonio o acusación

Estado del caso (aprobado o refutado)

Opciones para votar, comentar o añadir “pruebas adicionales”

Además, la plataforma organiza sus registros en pestañas como Recientes, Populares, Antiguos y Todos, facilitando la navegación.

Un aspecto altamente cuestionado es que cualquier usuario puede “añadir un nuevo infiel” sin que exista verificación de identidad, evidencia o consentimiento. Esto abre la puerta a denuncias malintencionadas, venganzas, suplantación o simples rumores viralizados como hechos.

¿Se pueden refutar las acusaciones?

Sí. El portal —al igual que el caído RNI— ofrece una opción para refutar testimonios y responder con comentarios o documentos.

No obstante, especialistas en derechos digitales advierten que este mecanismo no garantiza la veracidad de las publicaciones ni protege adecuadamente frente a difamaciones.

También circula una lista de mujeres infieles

La viralización inicial centrada en hombres provocó una reacción paralela. En redes, usuarios varones difundieron un Excel llamado “Lista Oficial de Mujeres Infieles del Perú – Candylandia”, lo que incrementó aún más la controversia. Muchas mujeres denunciaron haber sido incluidas sin pruebas y sin autorización.

¿Es delito difundir datos personales sin consentimiento?

Sí. Publicar información personal —nombres, fotos, direcciones o acusaciones— sin autorización puede vulnerar derechos fundamentales como:

privacidad

honor

identidad

protección de datos personales

Dependiendo del caso, puede constituir delito de difamación, hostigamiento digital o suplantación de identidad.

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPDP) puede imponer sanciones y ordenar el retiro del contenido.

RPI: un portal “inclusivo”, pero altamente riesgoso

A diferencia de los listados anteriores —enfocados solo en hombres—, el nuevo RPI se presenta como una plataforma inclusiva, donde se puede reportar a personas de cualquier género. Según sus estadísticas internas: