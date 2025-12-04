Av. Abancay: mineros informales marchan exigiendo que el Congreso apruebe la ampliación del Reinfo

Este mediodía, decenas de mineros artesanales e informales marcharon por la avenida Abancay, en el Cercado de Lima, para exigir que el Congreso apruebe la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

La protesta se realiza horas antes que el Pleno debata el tema. Discutirán extender el plazo del registro, que está en fase crítica por las observaciones del Poder Ejecutivo y las demandas del sector en proceso de formalización.

SOLO UN AÑO

Los mineros, procedentes del sur del país, permanecen en la avenida Abancay con pancartas, bocinas y carpas mientras esperan la decisión del Congreso. Similares manifestaciones y bloqueo de carreteras realizan en distintas provincias.

El dictamen en debate propone ampliar el Reinfo por dos años, una medida que cuenta con el respaldo del gremio; sin embargo, el Poder Ejecutivo plantea reducir la extensión a solo un año y sin reabrir el registro, informa Correo.