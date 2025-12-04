Cómo elegir mi local de votación para las Elecciones 2026: pasos para escoger un punto cercano a tu domicilio

El sistema estará disponible hasta el 14 de diciembre de 2025. Los electores deberán ingresar sus datos básicos y seleccionar tres locales dentro de la zona de su domicilio registrado en el DNI.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activó la plataforma “Elige tu local de votación”, herramienta digital que permitirá a los ciudadanos seleccionar hasta tres locales cercanos a su dirección registrada en el DNI para las Elecciones Generales 2026. El sistema busca facilitar el acceso de los electores y reducir los tiempos de traslado el día de los comicios.

El periodo para elegir local estará habilitado del 23 de noviembre al 14 de diciembre de 2025. Para usarlo, cada ciudadano deberá ingresar su número de DNI, el dígito verificador y su fecha de nacimiento, tras lo cual podrá visualizar las opciones disponibles en su distrito y ordenarlas según su prioridad.

La ONPE precisó que solo se considerarán las direcciones registradas en el DNI hasta el 14 de octubre de 2025, fecha de cierre del padrón electoral. Por lo tanto, quienes hayan cambiado de domicilio después no podrán elegir un local cercano a su nueva dirección.

Una vez que el elector envíe sus tres opciones, la ONPE asignará el local definitivo de acuerdo con la disponibilidad y capacidad de cada centro, y posteriormente comunicará la decisión al ciudadano.

Cómo usar “Elige tu local de votación”

Desde el 23 de noviembre, ingresa al portal oficial:

👉 https://eligetulocal.onpe.gob.pe/ Introduce tu DNI, dígito verificador y fecha de nacimiento. Accede al listado de centros disponibles en tu zona. Ordena las alternativas según tu preferencia. Selecciona hasta tres locales cercanos a la dirección registrada en tu DNI. La ONPE te informará posteriormente cuál de tus opciones fue asignada.

¿Qué pasa si cambié de dirección en mi DNI?

Si actualizaste tu domicilio después del 14 de octubre de 2025, este cambio no será tomado en cuenta, ya que el padrón electoral para las Elecciones 2026 cerró en esa fecha.

La ONPE recordó a los ciudadanos que el uso de esta plataforma es personal, gratuito y seguro, e invitó a la población a elegir su local dentro del plazo establecido para facilitar su participación en las próximas elecciones.