BCR pone en circulación nueva moneda de S/1 dedicada a la cerámica Nasca

La pieza presenta un complejo cántaro escultórico de un ser mítico antropomorfo. Puede usarse en cualquier transacción y estará disponible también en estuches para coleccionistas.

El Banco Central de Reserva (BCR) lanzó oficialmente una nueva moneda de S/ 1, la cuarta entrega de la serie numismática “Cerámica Precolombina Peruana”, esta vez dedicada a la cultura Nasca. La colección, compuesta por 11 monedas, busca difundir el patrimonio artístico del Perú y fomentar el interés por la numismática.

En el anverso de la moneda se encuentra el Escudo de Armas del Perú, rodeado de la leyenda “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y un polígono de ocho lados que delimita el diseño.

El reverso exhibe una de las representaciones más complejas de la iconografía Nasca: un cántaro escultórico que muestra a un ser mítico antropomorfo sostenido por dos personajes. En la parte superior figura la inscripción “CULTURA NASCA”, mientras que en la zona inferior aparece la denominación y el nombre de la unidad monetaria. A la derecha se aprecia un diseño geométrico vertical y la marca de la Casa Nacional de Moneda, y a la izquierda, la frase “CERÁMICA PRECOLOMBINA”.

El BCR recordó que esta moneda es de curso legal, por lo que puede utilizarse en cualquier operación económica y circulará junto con las actuales. Asimismo, destacó la importancia artística de la cerámica Nasca, reconocida por su policromía, figuras mitológicas y diseños abstractos de notable complejidad.

Venta para coleccionistas

Desde hoy, la moneda también estará disponible en estuches especiales para coleccionistas, los cuales podrán adquirirse exclusivamente a través de la tienda virtual del BCR:

👉 https://tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp/