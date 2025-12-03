JNJ abre investigación contra fiscal acusado de recibir coima de 3 mil dólares

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación preliminar contra el fiscal adjunto provincial Henry Amenábar Almonte, luego de que fuera intervenido en flagrancia por presuntamente recibir una coima de 3 mil dólares.

A través de un comunicado, el organismo constitucional manifestó que decidió actuar de oficio tras recopilar la primera información sobre el hecho, el cual ha causado "gran impacto en la ciudadanía".

El organismo lamentó el hecho, el cual "empaña la labor del Ministerio Público" y reafirmó su compromiso con la transparencia y la integridad de los magistrados. Amenábar, quien integraba el Equipo Especial Lava Jato, pertenece a la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja.

Operativo conjunto y monto solicitado

El operativo fue ejecutado por la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) en conjunto con la Fiscalía Superior Anticorrupción, culminando con la detención del fiscal al recibir el dinero dentro del baño de un centro comercial.

Según las primeras diligencias, el soborno de 3 mil dólares formaría parte de un pago total de 20 mil dólares que el fiscal habría solicitado para favorecer a un investigado por tenencia de drogas y lograr el archivamiento de una investigación por estafa.