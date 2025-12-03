Desconocidos dejan artefacto explosivo en puerta de la casa del alcalde de Carabayllo

Sujetos desconocidos dejaron la madrugada de este miércoles 3 de diciembre, un artefacto explosivo a un metro de la puerta de ingreso de la vivienda del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, ubicada en el jirón Sánchez Cerro.

De acuerdo con un comunicado publicado por comuna distrital en sus redes sociales, un grupo de serenos detectó, alrededor de la 1:19 a.m., el desplazamiento sospechoso de dos sujetos a bordo de una motocicleta.

"De inmediato se alertó a la Central de Cámaras y a la Comisaría de El Progreso", señala la misiva. Posteriormente, unidades de Serenazgo y la Policía Nacional acordonaron la zona para proteger a los vecinos. A las 2:15 a.m. llegó personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) para analizar y manipular el presunto artefacto.

Ataques recientes

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este atentado. Este incidente tiene un antecedente reciente, ya que el pasado 5 de noviembre se registró otro ataque violento cuando desconocidos arrojaron artefactos explosivos durante un evento público liderado por Pablo Mendoza.

Ese hecho ocurrió en la avenida Merino Rina, cerca de la biblioteca municipal, donde un grupo de madres protestaba para exigir el pago de salarios pendientes a los trabajadores de los nidos municipales. La explosión hirió a dos serenos, según informó la comuna en sus redes sociales.